Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin odasını ilk kez gösterdi

OĞULLARI İÇİN OYUN ALANINI UNUTMADI

İkizleri için fazlalıklardan uzak, ferah ve sade bir oda dizayn eden Yasemin Şefkatli, ayrıca bebekleri ayaklanınca oynayacakları oyun alanlarını da düşünmüş ve onlar için ayrı bir alan oluşturduğunu aktardı.