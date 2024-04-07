Yasemin Şefkatli'nin oğlu bir kez daha ameliyat olacak: Bu bir süreç
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşmuş fakat çiftin oğullarından İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle doğumdan sonra ameliyat olmuştu. Oğlunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Şefkatli, İbrahim Ayel'in bu ay sonu yeniden operasyon geçireceğini duyurdu; "Bu bir süreç"
2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı. Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçirmişti.
TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."
Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler sağ olun var olun" demişti.
"ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"
Tüm bunların ardından bir süredir hastanede tedavisi süren İbrahim Ayel bebek geçtiğimiz günlerde taburcu olmuş, Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımlamıştı.
"BU AY SONU OPERASYONU VAR"
Hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat geçireceğini bildiğini söyleyen Yasemin Şefkatli, yeni açıklamalarda bulundu. Bu ay sonu oğlunun bir operasyon geçireceğini daha söyleyen Şefkatli "Ayeliko'yu dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bunun bir süreç olduğunu biliyorum ama her şey çok güzel gidecek inşallah" dedi.