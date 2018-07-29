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Geçtiğimiz yıllarda cesur paylaşımlar yaparız magazin gündemini uzun süre mesgul eden Yasmin Erbil, bu durumdan rahatsız olan babası Mehmet Ali Erbil tarafından Londra'ya gönderilmişti. Erbil'in yine cesur fotoğraflar paylaşmasının babası Mehmet Ali Erbil'in bu sefer nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.