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        Haberler Magazin Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz Bali tatiline çıktı

        Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyaz Bali tatiline çıktı

        Yasmin Erbil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali'de tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:27
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        Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte bu kez Bali'de tatil yapıyor.

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        Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden sosyal medya hesabından paylaşmlar yapmayı da ihmal etmedi.

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        Yasmin Erbil, önce denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları sevenleriyle paylaşırken.

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        Daha sonra, sevgilsi Yiğit Poyraz ile sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Erbil, yaptığı o paylaşıma; "Dalgalarla kavga etmeden önce" notunu düştü.

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        Nergis Kumbasar, kızının paylaşımlarına kayıtsız kalamayarak; "Süpersiniz, devam" şeklinde yorum yaptı.

        Fotoğraflar:Instagram

        #Yasmin Erbil
        #Yiğit Poyraz
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