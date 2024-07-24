Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyaz Bali tatiline çıktı
Yasmin Erbil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali'de tatile çıktı
Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyaz ile birlikte bu kez Bali'de tatil yapıyor.
Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden sosyal medya hesabından paylaşmlar yapmayı da ihmal etmedi.
Yasmin Erbil, önce denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları sevenleriyle paylaşırken.
Daha sonra, sevgilsi Yiğit Poyraz ile sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Erbil, yaptığı o paylaşıma; "Dalgalarla kavga etmeden önce" notunu düştü.
Nergis Kumbasar, kızının paylaşımlarına kayıtsız kalamayarak; "Süpersiniz, devam" şeklinde yorum yaptı.
Fotoğraflar:Instagram