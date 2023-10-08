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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl: Kısmetse evleniriz - Nagazin haberleri

        Yavuz Bingöl: Kısmetse evleniriz

        Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Bingöl, evlilik hakkında; "Kısmetse evleniriz" şeklinde açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:03
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        Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Bingöl; bu konuda; "Kısmetse evleniriz. Nilşah, yaptığım işlerle yakından ilgilenir. Kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor. İşime, çok büyük emeği ve katkısı var” dedi.

        Yavuz Bingöl, peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaşmıştı: “Canım sevgilim, hayatımızın geri kalanını birlikte sürdürmeyi nasip etsin Allah.”

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        #Yavuz Bingöl
        #Nilşah Ağaoğlu
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