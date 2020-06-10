Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

Aslı Gibidir: 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI

Kutsal Damacana: 20:00

İşler Güçler: 22:15

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Güldür Güldür Show: 22:15

Romantik Komedi: 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

Kuruluş Osman: 20:00

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Benim Adım Melek: 20:00

Doğu'nun Kayıp Silüetleri: 23:40