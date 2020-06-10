Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
Aslı Gibidir: 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI
Kutsal Damacana: 20:00
İşler Güçler: 22:15
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Güldür Güldür Show: 22:15
Romantik Komedi: 23:45
ATV YAYIN AKIŞI
Kuruluş Osman: 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Benim Adım Melek: 20:00
Doğu'nun Kayıp Silüetleri: 23:40
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