Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Postacı

22:00 Postacı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı

21:20 UEFA EURO 2020

21:55 Türkiye-İtalya

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda