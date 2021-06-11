Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Postacı
22:00 Postacı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı
21:20 UEFA EURO 2020
21:55 Türkiye-İtalya
TV 8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
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