Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 ÇARKIFELEK
23:30 BEYAZ SHOW
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 SUİKASTÇI
22:30 BİR DEMET TİYATRO
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 KUZEY YILDIZI: İLK AŞK
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 BENİMLE SÖYLE
22:45 BADEM ŞEKERİ
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 KALK GİDELİM
23:50 FİLİNTA
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 SURVİVOR
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