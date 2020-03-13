Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht ve Survivor 2020 ekranlara geliyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 13 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Her Şey Mümkün

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Babil

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler