Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht ve Survivor 2020 ekranlara geliyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 13 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Her Şey Mümkün
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Babil
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
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