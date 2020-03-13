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Yayın akışı 13 Mart 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında neler var?

TV yayın akışı 13 Mart 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht ve Survivor 2020 ekranlara geliyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 13 Mart 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Her Şey Mümkün

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber
20:00 Babil

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

 

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