Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:15 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:45 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 UEFA EURO 2020
18:00 Ana Haber
18:15 Doğrusu Ne?
18:20 Kupa Akşamı
21:55 İtalya-İsviçre
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor
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