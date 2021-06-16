Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:15 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:45 Baht Oyunu

23:45 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Şevkat Yerimdar

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 UEFA EURO 2020

18:00 Ana Haber

18:15 Doğrusu Ne?

18:20 Kupa Akşamı

21:55 İtalya-İsviçre

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor