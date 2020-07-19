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Yayın akışı 19 Temmuz 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 19 Temmuz 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam haberler, programlar ve filmler ekranlarda olacak. İşte, 19 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban 'Türk Filmi'
22.00 Bizim Aile 'Türk Filmi'
00.00 Ölümcül Oyun 'Yabancı Film'
01.45 Ölümcül Oyun 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Replikalar 'Yabancı Film'
22.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.00 Replikalar 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Türk Müziği
05.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
21.00 Ulusa Sesleniş
21.30 Çarkıfelek
00.15 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Güzel ve Çirkin 'Yabancı Film'
22.45 Mavi Korku 'Yabancı Film'
00.20 Uyumsuz 3 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.25 Seksenler 'Dizi'
23.15 Zaman Matinesi
00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
05.05 Yerli Belgesel

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