Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar iin araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
Uzaydan Gelen Fırtına: 20:00
Suçlu: 22:15
STAR TV YAYIN AKIŞI
Eyvah Eyvah 2: 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Fırtınanın İçinde: 21:45
Herkese Karşı: 23:45
ATV YAYIN AKIŞI
Sağ Salim 2: Sil Baştan: 20:00
Gençliğim Eyvah: 22:00
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bizim Hikaye: 20:00
Bay Yanlış: 22:45
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Şampiyon: 20:00
Soru Küpü: 23:15
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