Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Tatilde 'Türk Filmi'
22.15 Aile Şerefi 'Türk Filmi'
00.15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'
02.00 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 İyi Oyun 'Türk Filmi'
22.30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 'Türk Filmi'
00.30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Riddick 'Yabancı Film'
22.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00.30 Riddick 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.40 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Türk Müziği
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film'
01.10 Uzaylı İstilası 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.30 5N1K (Tekrar)
03.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 'Yabancı Film'
23.25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı 'Yabancı Film'
01.45 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.10 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.15 Zaman Matinesi
00.20 Şampiyon 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Zaman Matinesi
03.45 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
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