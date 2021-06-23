Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:15 Bas Gaza
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:00 Bünyamin
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Slovakya-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:44 Portekiz- Fransa
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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