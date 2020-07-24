Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 24 Temmuz 2020 Cuma yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Büyülü Kaya 'Yabancı Film'

02.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış 'Dizi'

00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

04.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İntikam Benim 'Yabancı Film'

22.30 İntikam Benim 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.30 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 4 'Türk Filmi'

22.45 Yangın Depremleri 'Yabancı Film'

00.30 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yangın Depremleri 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Ferdinand 'Yabancı Film'

22.05 Bölük 'Türk Filmi'

00.05 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.55 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Başlangıç 'Yabancı Film'

23.20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.00 Başlangıç 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.50 Osmanlı Tokadı 'Dizi' (Tekrar)