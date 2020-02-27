Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 27 Şubat Perşembe yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sefirin Kızı
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Babamın Ceketi
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Regaip Kandili
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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