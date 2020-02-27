Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 27 Şubat Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Babamın Ceketi

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Regaip Kandili

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir