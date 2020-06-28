Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Efsane
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Köşeyi Dönen Adam
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Nereden Çıktı Bu Velet
21:45 Badem Şekeri 3
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Parker
22:15 Bir Demet Tiyatro
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hobbir 3: Beş Ordunun Savaşı
23:10 Gençliğim Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Seksenler
23:15 Zaman Matinesi
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