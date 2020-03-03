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Yayın akışı 3 Mart 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 3 Mart 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise bu akşamki Trabzonspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX Salı yayın akışı

Yayın akışı

3Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Ancak Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle bazı değişiklikler söz konusu. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (yeni bölüm)
00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (yerli sinema)
00.45 Yasak Elma (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sonsuz Aşk (yerli sinema)
22.30 Titenların Öfkesi (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)
00.15 Afili Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.45 3'Te 3 Tarih 

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda 

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