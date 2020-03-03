3Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Ancak Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle bazı değişiklikler söz konusu. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (yeni bölüm)
00.15 Çukur (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (yerli sinema)
00.45 Yasak Elma (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sonsuz Aşk (yerli sinema)
22.30 Titenların Öfkesi (yabancı sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)
00.15 Afili Aşk (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.45 3'Te 3 Tarih
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda
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