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Yayın akışı 30 Ekim 2019 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star'da ne var?

TV yayın akışı, 30 Ekim 2019 yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Çarşamba yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının öne çıkan iki dizisi Benim Adım Melek ve Kurşun arasındaki rekabetin bu akşam iyice artması bekleniyor. Ayrıca Afili Aşk ve Sen Anlat Karadeniz'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Diğer kanalların 30 Ekim Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yol Arkadaşım (yerli sinema)
22.30 Türk Sineması

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sevgili Geçmiş (tekrar)
23.00 Benim Tatlı Yalanım (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Zalim İstanbul (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Sen Anlat Karadeniz (yeni bölüm)
00.20 Kimse Bilmez (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kurşun (yeni bölüm)
00.45 Yasak Elma (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
00.15 Elimi Bırakma (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

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