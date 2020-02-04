Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın yeni bölümümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV 4 Şubat yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Ramo
00:00 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hılzı ve Öfkeli 8
01:30 Deccal 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Hekimoğlu
00:15 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Yerli sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'te 3 Tarih
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