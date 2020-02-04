Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın yeni bölümümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV 4 Şubat yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Ramo

00:00 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hılzı ve Öfkeli 8

01:30 Deccal 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Hekimoğlu

00:15 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Hercai

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Yerli sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'te 3 Tarih