Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar mı, Ferhat ile Şirin, Hercai, Sevgili Geçmiş, Payitaht ve MasterChef Türkiye izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte kanalların 6 Aralık Cuma yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sevgili Geçmiş
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Ferhat ile Şirin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Payitaht
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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