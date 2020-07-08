Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi olarak yeni dizi Sen Çal Kapımı yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 8 Temmuz Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tosun Paşa (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı (yeni bölüm)
00.45 Bay Yanlış (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 8 (yabancı film)
22.45 Hızlı ve Öfkeli 8 (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.30 Cenaze İşleri (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi (yerli film)
22.00 Tam Gaz (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (tekrar)
23.40 Yiyeceğin Serüveni
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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