Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları dizi olarak yeni dizi Sen Çal Kapımı yayınlanıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 8 Temmuz Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tosun Paşa (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı (yeni bölüm)

00.45 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 8 (yabancı film)

22.45 Hızlı ve Öfkeli 8 (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.30 Cenaze İşleri (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi (yerli film)

22.00 Tam Gaz (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (tekrar)

23.40 Yiyeceğin Serüveni

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)