Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Haziran Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
Çarkıfelek: 20.00
Hekimoğlu: 22.45
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Güldür Güldür Show: 20:00
Kuzey Yıldızı İlk Aşk: 23.45
FOX TV YAYIN AKIŞI
Zuhal Topal'la Sofrada: 16:00
Fatih Portakal: 19:00
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star Haber: 18:30
Aramızda Kalsın: 23:30
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Türk Sineması: 20:00
Baba: 22:00
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