Yaylada mahsur kalan atlar kurtarıldı

Erzincan'da merkeze bağlı Tatlısu köyünün 2 bin rakımlı yayla yolunun kar ve tipiden kapanması nedeniyle bölgede bulunan köylülere ait atlar mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 metrelik karla mücadele ederek yaylanın yolunu açtı. Bölgede mahsur kalan atlar, köylüler tarafından açılan yoldan yerleşim yerine getirildi.

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Köylülerden Fikret Ateş, yoğun kar ve tipi nedeniyle yayla yolunun kapandığını söyledi.

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Bu nedenle köylülere ait atların da yaylada mahsur kaldığını ifade eden Ateş, "Biz de muhtarımızla beraber durumu İl Özel İdaresine bildirdik. Sağ olsunlar hemen çalışmalarına başlayıp yolu açtılar ve köylülerimiz de atlarını getirdiler. Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mehmet Emre Canpolat’a, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Çağlar Çiltaş ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.