Formda bir yaz için illa ki spor salonlarına mahkum değilsiniz! Evinizde veya günlük hayatınızda yapabileceğiniz basit değişimlerle yağ yakımınızı artırmanız mümkün. Sağlıklı beslenme, doğru zamanlama ve küçük egzersizlerle hedefinize ulaşabilirsiniz! İşte detaylar...

SABAH SPORUYLA GÜNE ENERJİK BAŞLAYIN

Sabah saatlerinde yapılan egzersizlerin, yağ yakımı açısından daha etkili olduğu araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Sadece 10 dakikalık kısa bir HIIT antrenmanı bile metabolizmanızı harekete geçirmeye yeter.

MERDİVENLERİ KULLANIN, YAĞLARI YAKIN

Asansör yerine merdiven kullanmak, hem kalp sağlığınızı destekler hem de vücut yağ oranınızı azaltmaya yardımcı olur. Gün içinde 10 dakikalık bir merdiven molası büyük fark yaratabilir.

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DANS EDEREK KALORİ YAKIN

Müziğin ritmine kendinizi bırakın! Bir saatlik dans, 200 ila 600 kalori yakmanızı sağlar. Üstelik esneklik ve kas gücü de kazanırsınız.

GÜÇ EGZERSİZLERİ İLE YAĞLARI ERİTİN

Vücut ağırlığınızı kullanarak yapacağınız şınav, hamle ve dağ tırmanıcıları gibi hareketler, antrenmandan sonra bile kalori yakımını sürdürür.

KISA AMA YOĞUN ANTRENMANLAR YAPIN

Vaktiniz az mı? Sorun değil! Sadece 5 dakikalık yoğun bir egzersiz, metabolizmanızı uzun süre aktif tutabilir ve kardiyovasküler sağlığınızı geliştirebilir.