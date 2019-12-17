Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

YDS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2020-YDS/1 SINAV TARİHİ 12.04.2020 BAŞVURU TARİHİ 19.02.2020 BAŞVURU SON 26.02.2020 GEÇ BAŞVURU 10.03.2020 GEÇ BAŞVURU SON 10.03.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 07.05.2020

2020-YDS/2 SINAV TARİHİ 25.10.2020 BAŞVURU TARİHİ 04.09.2020 BAŞVURU SON 14.09.2020 GEÇ BAŞVURU 24.09.2020 GEÇ BAŞVURU SON 24.09.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 19.11.2020

YDS: YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.