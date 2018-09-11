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YDS soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 güz dönemi YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS soru ve cevapları haftasonu yapılan güz dönemi sınavının ardından ÖSYM tarafından bugün yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı YDS soru ve cevaplarını kendi cevaplarıyla karşılaştırarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

11.09.2018 - 10:32 | Güncelleme:

YDS yani Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın güz dönemi sınavı 9 Eylül'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla YDS sınavında adaylara yöneltilen sorular ve doğru cevaplar yayımlandı. Adaylar, bu cevapları kendi cevaplarıyla kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışıyorlar. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte 2018 YDS sınavına dair detaylar...

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM aşağıdaki açıklamayı yaparak, 9 Eylül'de gerçekleştirdiği YDS güz dönemi sınavında adaylara yöneltilen sorular ile doğru cevapları duyurdu. ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle:

"9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre, 9 Eylül'de gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları 4 Ekim 2018 günü açıklanacak.

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