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YDUS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı! İşte YDUS başvuru tarihleri

2020 YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. YDUS sınavı yaklaşık olarak bir sene kadar süre var. Peki 2020 YDUS başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

YDUS 2020 sınavı ne zaman

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı. 

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

YDUS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2020-YDUS
SINAV TARİHİ 20.12.2020
BAŞVURU TARİHİ 02.10.2020
BAŞVURU SON 12.10.2020
GEÇ BAŞVURU 18.11.2020
GEÇ BAŞVURU TARİHİ 18.11.2020 23:59
SONUÇ TARİHİ 28.01.2021

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