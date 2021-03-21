Bir amcasını öldürdü, diğerini yaraladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ CİNAYET| Son dakika! Bir amcasını öldürdü, diğerini yaraladı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Yeğen dehşeti! Tartıştığı amcalarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

İzmir'de dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Kentin Torbalı ilçesinde, Ercan K. (32),çıkan tartışmada tarlalarında çalıştığı amcası Süleyman K.'yı (47) tabancayla öldürdü, diğer amcası Osman K.'yı (65) yaraladı. Olayın ardından Ercan K., jandarmaya teslim oldu

KORKUNÇ CİNAYET| Son dakika! Bir amcasını öldürdü, diğerini yaraladı! - Haberler
Bir amcasını öldürdü, diğerini yaraladı!
0:00 / 0:00
DHA

Bugün saat 11.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Ahmetli Mahallesi'ndeki bir tarlada iddiaya göre Ercan K. ile amcaları Süleyman ve Osman K. arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından Ercan K., yanındaki tabanca ile her iki amcasına da peş peşe ateş etti.

Olayın ardından Ercan K., jandarmaya teslim oldu

İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken Ercan K., olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşten Süleyman K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken; Osman K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ercan K., jandarma ekiplerine teslim olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FECİ KAZA! Son dakika: Yabancı plakalı lüks araçta acı son!
GÜNDEMYabancı plakalı lüks araçta feci son!
Dumping Sendromu nedir, belirtileri neler? Dumping Sendromu tedavisi var mı?
GÜNDEMDumping Sendromu nedir?
KPSS ne zaman? KPSS 2021 başvurusu ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEMKPSS başvuru tarihleri açıklandı
Son dakika: Feci olay! Tartıştığı kocasını bıçakladı - Haberler
GÜNDEMFeci olay! Tartıştığı kocasını bıçakladı
DEHŞET SAÇTI! Son dakika: Sosyal medyada tartıştı, sokakta kurşun yağdırdı
GÜNDEMSosyal medyada tartıştı, sokakta kurşun yağdırdı
PES DEDİRTTİ! Vurdumduymazlık HES kontrolünde ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMVurdumduymazlık HES kontrolünde ortaya çıktı!
Şehirler arası yolculuk yasak mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
YENİK DÜŞTÜ! Son dakika: Samsun'da 5 yaşındaki öğretmen koronavirüse yenildi!
GÜNDEMÖğretmen koronaya yenildi
İstanbul su kesintileri! İSKİ AÇIKLADI: 21 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Risk haritasını kızartan hareketlilik Google verilerinde ortaya çıktı
GÜNDEMKızartan hareketlilik