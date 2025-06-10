'Yel Alsın'ı yayınladı

Sea Production etiketiyle, Sertaç Akkaya’nın yapımcılığında hayata geçirilen ve söz - müziği Gamze Topuz’a ait olan 'Yel Alsın', geçtiğimiz günlerde yapılan lansman konserin ardından dinleyiciyle buluştu.

Sadece 10 gün içinde dijital müzik platformlarında listelerin zirvesine yerleşen şarkı, hem dinleyicilerden hem de müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

Uzun süren titiz bir hazırlık sürecinin ardından yayınlanan 'Yel Alsın', Gamze Topuz’un oyunculuktan müziğe geçişindeki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Topuz, lansman gecesinde şarkısını ilk kez canlı seslendirdi.