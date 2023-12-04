Yemek getiren oğlu ölü buldu

Kocaeli'de yaşlı adam, yemek getiren oğlu tarafından ölü bulundu
Kocaeli'de 84 yaşındaki adam, yemek getiren oğlu tarafından ölü bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hemşire Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Salim G.'ye (84) yemek getiren oğlu, babasını yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Salim G.'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.