Yemin oyuncuları kimler? Yemin 60. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Haftaiçin her akşam saat 20.20'de yayınlanan Yemin dizisi kısa sürede ilgi toplayan günlük dizilerden biri oldu. Bir aşk hikayesini ekranlara taşıyan Yemin dizisinin fragmanı ve diğer detaylar haberimizde.

YEMİN 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yemin’de bugün Suna’nın sevinci konakta bayram havası estirecekken, Cemre’nin yaptığı kaza haberi her şeyi yerle bir eder.

Suna’dan gelen haberle ev halkı huzura kavuşacakken, Cemre’nin kaza yaptığının duyulması her şeyi değiştirir. Bir yandan Reyhan’a ulaşmaya çabalayan Emir’i, korku dolu vakitler bekler. Öte taraftan babasının hapishanede yaralandığını öğrenen Leyla, yaşananların suçlusu olarak Kemal’i görür. Talaz asıl bombasını ise sona saklar.

YEMİN OYUNCULARI KİMLER?

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan Yemin dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu ve Can Çağlar bulunuyor.

YEMİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Reyhan taşrada doğmuş; geleneksel tarzda yetişmiş mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Annesinin ölümünden sonra hem öksüz hem yetim kalan Reyhan’ın hayatı hiç ummadığı bir anda değişir. Dayısı gibi sevip saydığı ülkenin sayılı zenginlerinden Hikmet Tarhun, memleketi Erzurum’a yaptığı sürpriz ziyarette, genç kızdan oğlu Emir’le evlenmesini ister. Reyhan, Hikmet’e büyük minnet duysa da hiç tanımadığı biriyle evlenmeyi kabul etmez. Çünkü bu kendisini hiç görmeyen Emir’e de haksızlık olacaktır. Ancak Hikmet’in herkesten sakladığı sırrı, genç kızı bu evliliğe mecbur bırakır. Oğlu için büyük planları olan Cavidan ise gelin olarak taşralı bir kıza asla rıza göstermeyecek, imzalar atıldıktan sonra da evliliklerini bitirmek için elinden geleni yapacaktır.

Emir’in kaderinin yeniden yazıldığı günlerde, amcası Kemal’in hayatı da evine giren davetsiz misafirle değişir. Şirket ortağı ve başarılı bir avukat olan Kemal, 5 yaşındaki kızıyla yaşayan bekâr bir babadır. Tüm dünyasını biricik kızı Masal üzerine kuran genç adamın, en büyük yarası ise kızının sessizliğidir. 3 yıl önce annesinin evi terk etmesiyle içine kapanan Masal, o günden sonra bir daha hiç konuşmamıştır. Kemal de o günden sonra bütün kadınlara kalbinin kapılarını kapatmıştır. Ta ki güzeller güzeli Leyla bir gece yarısı ansızın hayatına girinceye kadar. Leyla’nın davetsiz misafirliği, Kemal ve Masal için bir mucizenin kapısını aralar. O geceden sonra Kemal, Leyla ve Masal için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.