SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

'Sandık Kokusu’nun 46. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Hasan, Filiz’e yıldız hediye ederken Ayça ile Hakan ayrı ayrı çıktıkları randevuda beraber oturup birbirlerine sataşıyor. Karsu, DNA testi sonuçlarından dolayı gerginken Nazan’ın DNA testi sonuçlarıyla oynayıp çocuğu Bora’nın göstermeyi planlaması tanıtıma damgasını vuruyor. Yeni bölümde Nazan’ın yeni planıyla Bora ve Karsu ilişkisinde neler olacağı merak konusu oluyor.

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'SANDIK KOKUSU’NUN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nazan, Bora ile arasını düzeltmek için evliliğini kabul ettiğini artık Karsu ve çocukların yalıya taşınma zamanlarının geldiğini söyledi. Karsu başta çocukların tepkisinden endişe duysa da teklifi çok hevesli karşılayan çocuklar ile Karsu, Bora’nın yalısına taşındı. Hakan’ın savaş muhabiri olarak sahalara geri döneceğini öğrenen İhsan çok üzüldü. İhsan’ın üzüntüsünü gören Gülnaz harekete geçti ve Hakan’ın gitmemesi için sahte kalp krizi planını yaptı. Başta şaka olarak başlayan kalp krizi az kalsın gerçek oluyordu. İkiz bebeklerinin heyecanını yaşayan Kıvanç, Irmak’a sürpriz evlenme teklif etmeyi planlarken asıl sürpriz Irmak’tan geldi. Birbirlerine evlilik teklifi eden Irmak ve Kıvanç, karşılıklı evet dediler. Bölüm finalinde Nazan, Karsu ve Bora’nın evliliklerini kutlamak adı altında büyük bir davet verdi. Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu sürpriz olarak davete getirdi. Herkes çok eğlenirken davetsiz bir misafir tüm dikkatleri üstüne çekti. Yanında getirdiği küçük çocuğun Bora’nın çocuğu olduğunu söyleyen kadın tüm dengeleri altüst etti ve herkesi şaşırttı.

'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.