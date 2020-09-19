Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak?

Beyazperdenin fenomen serilerinden biri olan 'James Bond' hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

The Vulcan Reporter adlı sinema sitesi, Daniel Craig'ten sonra 'Bond' karakterini Tom Hardy'nin canlandıracağını öne sürdü.

Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karakterin son olarak Tom Hardy'nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı kullanıcılar şu yorumları yaptı:

* Yeni james bond olursa kariyerinde zirve yapacak aktör.

* Gönlüm Henry Cavill'dAn yanaydı ama bi düşününce... Çok iyi olur be!

* En sevdiğim aktörlerden biri olsa da 'James Bond'a uygun bir aktör olduğunu düşünmüyorum.

* Yeni 'James bond' oldu diyorlar. Doğruysa çok yakışır be Tom abi.

Bond serisinin son filmi 'No Time to Die'ın Nisan ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihi Kasım'a ertelenmişti.

TOM HARDY HAKKINDA

Tom Hardy, ressam bir anne ve yazar bir babanın çocuğu olarak 1977'de Londra'da doğdu.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi aldı. Bir yandan da modellik yaptı, 1998'de Find Me A Supermodel adlı yarışmayı kazandı.

2001 yılındaki Kara Şahin Düştü filmiyle sinemaya adım attı. Bir yıl sonra Star Trek: Nemesis'teki Shinzon rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Saturn Ödülleri'nde aday gösterildi.

En çok Bronson, Başlangıç, Uzay Yolu: Nemesis ve Warrior filmleri ile ön plana çıkmıştır. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Bane rolü ile tanınır, bu film ile büyük ün kazanmıştır. Band of Brothers dizisine konuk olmuştur, This Means War filminde başrol oyuncusudur. Legend filminde iki karakteri birden canlandırmıştır.

Tom Hardy, Mad Max: Fury Road, Inception, Venom, The Revenant gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle şöhretini pekiştirdi.

SON FİLMİ

2006 yılından bu yana 007'yi canlandıran Daniel Craig, 'No Time To Die'ın kendisinin "kesinlikle" son Bond filmi olacağını söylemişti.

Craig, son kez James Bond karakterini canlandıracağı 'No Time To Die' filmi için gelen teklifi neredeyse reddettiğini, çünkü çekimlerden önce "kendisini fiziksel olarak iyi bir noktada hissetmediğini" ifade etmişti.