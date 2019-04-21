2015 yapımı 'Spectre'den sonra Daniel Craig , artık 'James Bond'da rol almayacağını söyledi. Büyük bir şoka giren filmin yapımcıları Barbara Broccoli , Michael G. Wilson 3 yıl boyunca ikna etmeye çabaladıkları Craig ile 50 milyon Pound karşılığında bir film için daha anlaşma yapmayı başardı.

Daniel Craig, Temmuz 2018'de CIA'nın Virginia'daki merkezini ziyaret etmişti. CIA, bu ziyareti "Bay Craig, liderliğimiz ve iş gücümüzle bir araya geldi. Kendisine 'casus casusa karşı' temalı eğlence dünyasında sunulanın aksine gerçek hayatta casusluğun çok daha fazla 'pelerin' ve çok daha az 'hançer' olduğu açıklandı" sözleriyle belirtti.

Aşağıda detaylı şekilde okuyacağınız üzere ülkemize sık sık yolu düşen 'James Bond', 57 yıllık tarihinde ikinci kez dünyayı kurtarmaya bu kadar ara verdi. 'James Bond'a 1989 - 1995 arasında 6 yıl ara verilmişti.

Yıl 1999... Yer; Kız Kulesi civarı. Evden çıktım; şirkete gitmek için vapur iskelesine yürüyorum. Sahilde bir kalabalık. Çantamdan fotoğraf makinesini çıkardım, kalabalığa yaklaştım. Daha yaklaşır yaklaşmaz bir adam önce omzuma vurup sonra kolumdan tuttuğu gibi geri itti. Meğer 'James Bond' serisinin ' Dünya Yetmez' i çekiliyormuş. Film setinin İngiliz korumalarını geçip setten fotoğraf çekmek mümkün değil. Meğer, terörü bahane ederek ülkemize gelmeyen Pierce Brosnan ile Denise Richards 'ın İstanbul sahnelerinin çekimlerinde kamera karşısına Türk dublörler geçmiş. Denise Richards'ın dublörlüğünü o dönem İstanbul Üniversitesi Dişçilik Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Melda Bekcan yaptı.

Bond... James Bond. Dünya sinemasının en çok filme ve kazanca sahip serisi. İngiliz yazar ve gazeteci Ian Fleming'in 1952'de yarattığı karakter, ilk kez 1962'de Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli'nin yapımcılığında sinemaya uyarlandı. 26 film, toplam 7 milyar 228 milyon 190 bin $ hasılat elde etti

Yaşanan yönetmen sorunu nedeniyle yeni filmin çekimleri, dolayısıyla gösterim tarihi ekim 2019'dan ileri bir tarihe ertelendi. Martta başlanacağı açıklanan çekimler yine ertelendi. Ertelenmenin nedeni senaryo ekibine yeni bir ismin dahil edilmesi.

Ne var ki en büyük sorunun çözülmesine rağmen serinin 27'nci filminin çekimlerine bir türlü başlanamadı. İddiaya göre, Barbara Broccoli, Michael G. Wilson ve Daniel Craig, yeni filmde 'James Bond'un ölmesini istiyor. Danny Boyle , 'James Bond'un ölmesini saçma bularak filmin yönetmenliğinden ayrılmış, yerine Cary Joji Fukunaga getirilmişti.

'Fleabag' ile 'Killing Eve'in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge, mizahi ögeler katması için 'James Bond'un senaryo ekibine katıldı.

Görünen o ki senaryo revize ediliyor.

Filmin gösterim tarihi ise 8 Nisan 2020 olarak açıklandı.

Yeni filmin kadrosunda 'Spectre'de rol alan Fransız oyuncu Léa Seydoux da bulunuyor.

Léa Seydoux, Ursula Andress'ten 52 yıl sonra ikinci kez 'James Bond'da rol alan ilk 'Bond Kızı' olacak.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, dünyanın en çok para kazanan filmi olan 'James Bond'u ilk çıkışından günümüze derledi.

'Moneypenny' daktiloyla yazı yazmaktadır.

O an askılığa bir şapka atılır.

Sonra 'Moneypenny' ile ayaküstü cilveleşmeler...

Ve 'M' içeriden 'Cilveleşmen bittiyse odama gel de iş konuşalım' türünde seslenir.

'M', 'Q' ve bir bakanla dünya için tehdit oluşturan 'Spectre' örgütünün nasıl yok edileceği üzerine yapılan konuşma sonrası işe koyulur.

Ülkesi, kraliçesi ve dünya için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

Hatta hoşlansa da hoşlanmasa da kötü adamlara ulaşmak için bilgi alabileceği, kullanabileceği her kadınla birlikte olmaktan kaçınmaz.

Kod adı '007'dir ve çocuksu bir seksiliğe sahiptir.

Ve elbette hedefe giden yolda önüne çıkan herkesi öldürmeye tam yetkilidir.

Sean Connery - Daniela Bianchi (Rusya'dan Sevgilerle)

007 James Bond'un ana vatanı İngiltere'den sonra en çok çekildiği ülke Türkiye.

Serinin 2'nci filmi 'Rusya'dan Sevgilerle'nin neredeyse tamamı İstanbul'da,

Serinin 21'inci filmi 'Dünya Yetmez'in final sahnesi İstanbul'da çekildi.

Serinin 25'inci filmi 'Skyfall'un ise açılış sahnesi İstanbul ve Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü'nde çekildi.

'Skyfall', hasılatı 1 milyar $'ı aşan ilk tek 'James Bond' filmi...

'James Bond'un İngiltere'den sonra en çok Türkiye'de çekilmesinin nedeni Ian Fleming'in Türkiye ile olan bağlantısı olduğu söylenir.

Nasıl mı?

İrlandalı araştırmacı Prof. Keith Jeffrey'e göre Ian Fleming, 'James Bond'u Kurtuluş Savaşı sırasındaAtatürk'ü takip eden İngiliz ajan Wilfred Albert Dunderdale'den esinlenerek romanlaştırdı. Jeffrey, böyle olduğunu Fleming'in kendisine söylediğini açıklamıştı.

Yine Prof. Keith Jeffrey'e göre İngiliz ajan Wilfred Albert Dunderdale, Ian Fleming'in arkadaşı ve öykündüğü kişidir.

Ian Fleming'in The Sunday Times'ta çalışan İngiliz Gizli Servisi'nin bir ajanı olduğu söylentileri de vardır.

İddiaya göre Ian Fleming, birçok kez Türkiye'ye geldi.

Ian Fleming, 1955'teki 6 - 7 Eylül Olayları sırasında da İstanbul'dadır.

6 - 7 Eylül Olayları'nın çıktığı günlerde Londra'da, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs müzakereleri devam ediyordu.

Ortalama tirajı 20 bin olan İstanbul Ekspres Gazetesi, 6 Eylül'de 290 bin adet basıldı.

Gazetenin manşeti ise 'Atatürk'ün evi bombalandı'...

Aslında Atatürk'ün Selanik'teki evi bombalanmamıştır.

Yalan haberle galeyana gelen İstanbullular, çoğu Rum olan azınlıkların iş yerlerini ve evlerini talan etti.

Çıkan olaylarda 11 kişi öldü.

İddiaya göre;

Yalan haberin yapılmasını da İstanbul Ekspres Gazetesi'nin 290 bin adet basılmasını da Ian Fleming organize etti.

Nedeni;

Olaylar nedeniyle zor durumda kalacak olan Türkiye'ye karşı Kıbrıs müzakeresinde İngiltere ile Yunanistan'ın elini güçlendirmek için...

Ajanın adının 'James Bond' olmasının nedeni şöyle;

Ian Fleming, romanındaki ajan için bir isim aramaktadır.

O isim keskin ve akılda kalıcı olmalıdır.

O sıralarda bir kuş bilimcisinin kuşlarla ilgili Birds of the West Indies adlı bir kitap yayımlanır.

Kitabın yazarının adını tahmin edin.

James Bond...

Harry Saltzman - Albert R. Broccoli

Dile kolay,

1962'deki 'Dr. No'dan 2015'teki 'Spectre'ye kadar olan süreçte çekilen 53 yılda 'James Bond'a olan ilgi hiç azalmadı.

Bugüne kadar 'James Bond'u 7 aktör canlandırdı.

'James Bond' fimleri arasında ikisi tartışmalı.

Biri David Niven'in başrolünde yer aldığı 1967 yapımı 'Casino Royale'.

Diğeri ise Sean Connery'in başrolünde yer aldığı 1983 yapımı 'Asla Asla Deme'.

Bu iki filmi 'James Bond' filmi olarak kabul edenler de var, kabul etmeyenler de...

Tartışmanın nedeni şu;

'James Bond'un film haklarını Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli almıştı.

Charles K. Feldman, telif hakları kanununda bulduğu bir boşlukla 'Casino Royal'i çekti.

Üstelik filmin başrolünde romanın yazarı Ian Fleming'in baştan beri James Bond'u canlandırmasını istediği David Niven vardı.

Bond kızı ise ilk James Bond filmi 'Dr. No'nun Bond kızı Ursula Andress'ti.

Charles K. Feldman, 'Casino Royal'de David Niven ile Ursula Andress'e rol vererek izleyiciye "James Bond, Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli'nin mülkiyetinde değildir" mesajı verdi.

Aynı yıl kendi 'James Bond' filmi olan 'İnsan İki Kere Yaşar'ı çeken Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli, 'Casino Royale'ın bir 'James Bond' filmi olarak kabul görmemesi için oldukça yoğun propaganda yaptı.

'Casino Royale', kadrosunda Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen, Barbara Bouchet, Deborah Kerr ve Jacqueline Bisset'in olmasına rağmen serinin en az hasılat elde eden filmi oldu.

'JAMES BOND'U CANLANDIRAN AKTÖRLER

David Niven (İngiliz)

* İngiliz Ordusu'nda yüzbaşı olan babası Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'da öldü.

* Askerlik görevinden sonra bir süre odunculuk yaptı.

* İkinci Dünya Savaşı başlayınca yeniden orduya yazılarak savaşta yarbay rütbesiyle görev aldı. Emir eri ise ünlü oyuncu Peter Ustinov'du.

* Kübalı devrimcilere silah eğitimi verdi.

* 'Ayrı Masalar'daki rolüyle 1958'de Oscar kazandı.

Sean Connery (İskoç)

* Aslında 'James Bond'u canlandırması için Sean Connery, hiç düşünülmemişti. Ian Fleming, rolü 'David Niven'in canlandırmasını istedi.

* Harry Saltzman ile Albert R. Broccoli ise Cary Grant, James Mason, Patrick McGoohan, Trevor Howard veya Christopher Lee'yi düşünüyordu.

Albert R. Broccoli'nin eşi Dana Broccoli Sean Connery'nin kadınları oldukça heyecanlandıran bir tip olduğunu söyledi.

* Bunun üzerine de 'James Bond' rolü Sean Connery'ye verildi.

* 1988'da 'Dokunulmazlar' ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

George Lazenby (Avustralyalı)

* Aşık olduğu kadının peşinden 1963'te Avustralya'dan İngiltere'ye geldi.

* Otomobil satıcılığı yaptığı sıralarda bir yetenek avcısıyla tanışıp reklamlarda rol almaya başladı.

* Yılda 25 bin Sterlin kazanmaya başlayınca saçlarını ünlülerin berberinde kestirmeye başladı.

* Günlerden bir gün o berberde James Bond'un yapımcılarından Albert R. Broccoli ile tanıştı. Broccoli, deneme çekimine davet etti. 'Kraliçenin Hizmetinde' James Bond'u canlandırdı.

* Sonra 'Yapımcılar beni akılsız gibi gösterdi. Ben kalıplaşmış bir James Bond olmaktansa, bir araba satıcısı olmayı tercih ediyorum' diyerek ikinci kez James Bond olmayı kabul etmedi.

* Bir süre sonra pişman olarak yeni bir 'James Bond'da rol almak istedi. Ne var ki yapımcı Albert R. Broccoli, 'Artık seni istemiyorum' dedi ve yerine Roger Moore geçti.

* Birkaç başarısız TV dizisi ve sinema filminde rol aldıktan sonra ticarete atıldı.

* 1970'lerin sonunda Hollywood'a taşınarak oyunculuk dersleri alıp kariyerine yeniden başlamak istese de kamera karşısına yine başarısız birkaç yapımda ve 1990'lı yıllarda Sylvia Kristel'in erotik filmleri 'Emmanuelle' serisinin filmlerinde geçti.

Roger Moore (İngiliz)

* Hayatını kaybeden ilk ve tek 'James Bond'...

* 2017'de 89 yaşındayken kanser tedavisi gördüğü İsviçre'de öldü.

Timothy Dalton (İngiliz)

* En büyük handikapı James Bond'u Roger Moore'dan sonra canlandırması oldu. 7 kez 'James Bond' olan Roger Moore ile kıyaslanmasının stresini yaşadı.

* 'Öldürme Yetkisi'nin düşük izleyici sayısı ve hasılatı nedeniyle yapımcıların üçüncü kez anlaşma yapmaması üzerine yeni bir oyuncu bulunana kadar 'James Bond'a 6 yıl ara verildi.





Pierce Brosnan (İrlandalı)

* 11 yaşındayken ailesiyle Londra'ya taşındı.

* İzlediği ilk film 3'üncü James Bond filmi olan 'Altın Parmak' oldu.

* Taksi şoförlüğü ve bir sirkte 'Alev yutan adam' olarak çalıştı.

* Bir arkadaşının aracılığıyla oyunculuğa başladı.

* Timothy Dalton'un bıraktığı 'Enkaz'ı devralarak James Bond'a izleyicinin gösterdiği ilgiyi kendisinden bir önceki filme oranla % 100 oranında artırdı.

* 'Yarın Asla Ölmez'in çekimi sırasında yaralanmasıyla üst dudağının sağında kalıcı iz oluştu.

* Dünyanın en güzel 50 insanı arasına seçildi.

* Dünyanın yaşayan en seksi erkeği seçildi.

* Eşi Cassie Brosnan'ın eski eşi ölünce çocuklarını evlat edindi.

* 11'inci evlilik yıl dönümünün ertesi günü eşi Cassie Brosnan'ı kaybetti.

* 2004'de ABD vatandaşı oldu.

Daniel Craig (İngiliz)

* En kısa boylu ama en atletik 'James Bond'.

* 'James Bond' karakteri onunla birlikte değişime uğrayarak 'Çocuksu seksilikten' hard seksiliğe büründü.

* 'James Bond'u daha sert, mizah anlayışından yoksun bir karaktere evirdi.

* Oscarlı oyuncu Rachel Weisz ile evli.

* 'Spectre'den sonra 'James Bond'u bıraktığını açıkladı. Ancak yapımcıların 50 milyon Pound vermesi üzerine anlaşmayı imzaladı.

Grafik Tasarım: Can BAYTAK

Video Editörü: Emre NAMOĞLU

HANGİ BOND KIZI NERELİ?





Claudine Auger (Fransız) / Yıldırım Harekatı

(İsveçli) / Altın Tabancalı Adam

Michelle Yeoh (Malezyalı) / Yarın Asla Ölmez

Sophie Marceau (Fransız) / Dünya Yetmez

(ABD'li) / Başka Gün Öl