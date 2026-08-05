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        Haberler Gündem Politika Yeni Parti Lideri Özgür Özel, ortak çalışma yürütülmemesinin teklifin ruhuna aykırı olduğunu iddia etti

        Yeni Parti Lideri Özgür Özel, ortak çalışma yürütülmemesinin teklifin ruhuna aykırı olduğunu iddia etti

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasa teklifine ilişkin siyasi yaklaşımlarının değişmediğini ancak metnin hazırlanma ve TBMM'ye sunulma yöntemini yanlış bulduklarını belirtti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 20:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel'den çerçeve yasaya usul eleştirisi

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığına sunulan çerçeve yasa teklifini değerlendirerek, düzenlemeye yönelik siyasi yaklaşımlarında değişiklik olmadığını ancak izlenen yöntemin usul ve üslup açısından yanlış olduğunu söyledi.

        Özel, kanun teklifi hazırlanırken siyasi partilerin katıldığı ortak bir çalışma yürütülmediğini savundu. AK Parti’nin kendi milletvekillerinden teklif metni tamamlanmadan imza topladığını öne süren Özel, metnin diğer parti gruplarına kapalı zarf içinde gönderildikten yaklaşık yarım saat sonra TBMM Başkanlığına sunulduğunu ifade etti.

        “SİYASİ YAKLAŞIMIMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

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        Teklifin ilgili Meclis komisyonlarında değerlendirilebileceğini ve siyasi parti gruplarının metne katkı sunabileceğini belirten Özel, buna karşın hazırlık aşamasında izlenen yöntemi eleştirdi.

        Özel, “Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş” değerlendirmesinde bulundu.

        Teklif metninin siyasi partilerden saklandığını ileri süren Özel, milletvekillerinin ve parti gruplarının düzenlemeyi ayrıntılı biçimde inceleyerek görüşlerini bildirebileceği yeterli sürenin tanınmadığını savundu. Bu yöntemin, düzenlemenin amaç ve ruhuyla bağdaşmadığını söyledi.

        DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARINA VURGU

        Komisyon raporunun altıncı ve yedinci bölümlerine dikkati çeken Özel, çerçeve yasa teklifinin ceza hukuku ve infaz düzenlemelerini içeren altıncı bölüme ilişkin olduğunu belirtti.

        Yedinci bölümde ise Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi ve demokratikleşmeye yönelik çeşitli düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Özel, iki bölümle ilgili çalışmaların birbirini takip edecek biçimde değil, eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini savundu.

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        Özel, kanunun kabul edilmesinin ve silahların bırakıldığının teyit edilmesinin ardından demokratikleşmeye ilişkin düzenlemelerin hızla hazırlanması gerektiğini söyledi.

        “İNFAZ DÜZENLEMESİ SEBEPLERİ ORTADAN KALDIRMAZ”

        Kürt meselesinin yalnızca ceza ve infaz düzenlemeleriyle çözülemeyeceğini belirten Özel, Türkiye’nin demokrasi sorunlarına ilişkin daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

        Altıncı bölümün yürütülen çalışmaların teknik bir aşaması olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Özel, yedinci bölümün ise barışın, kardeşliğin ve ortak geleceğin başlangıcını oluşturması gerektiğini kaydetti.

        Teklife ilişkin hukukçu milletvekillerinin teknik eleştirilerinin de bulunduğunu belirten Özel, bu görüşlerin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

        Özel, yalnızca infaz düzenlemesi yapılmasının bazı sonuçları ortadan kaldırabileceğini ancak sorunun temel nedenlerini çözemeyeceğini belirterek, demokratikleşme başlıklarında kararlı ve hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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