Yeni prens Luyindama!

Luyindama'nın Hatay’a attığı gol Afrika basınında geniş yer buldu. Başarılı savunmacının ikinci karşılaşmasında golle tanıştığı ve sergilediği performansla alkış topladığı belirtildi. Luyindama’nın özellikle Fatih Terim’in yeni prensi olduğu da vurgulandı.