Yenilmezler oyuncuları kimler? Yenilmezler filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. 2012 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Joss Whedon oturuyor. İşte Yenilmezler filmi oyuncuları ve konusu

YENİLMEZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yenilmezler, Marvel’in en çok iz bırakan kahramanlarını bünyesinde topluyor: Demir Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika, Hawkeye ve Black Widow. Beklenmedik bir düşman su yüzüne çıkıp dünyanın güvenliğini tehdit etmeye başlıyor. S.H.I.E.L.D. adıyla bilinen uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury, dünyayı böylesi bir felâketten kurtarmak için bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyor. Takıma adam seçmek için dünyanın dört bir yanını gezmeye başlıyor.

YENİLMEZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Joss Whedon’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr. Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı “Yenilmezler”, Cuma akşamı Show TV’de!