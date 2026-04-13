Amasyaspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta Amasyaspor, ligin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor'u 1-0 yendi.
Giriş: 13.04.2026 - 10:56
12 Haziran Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Kaan Kara, Ahmet Oğuz Yılmaz ve İsmail Çetin yönetti.
Ev sahibi ekip, maçın 54. dakikasında Onur Kolay'ın attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Amasyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
