        Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü

        Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper Zeren'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, baba ile oğlunu hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

        Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, gazetecilere, aynı evde 2015 yılında da aynı aileden 2 kişinin daha sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
