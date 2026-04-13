Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü

Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti.



Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper Zeren'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.





İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Eve giren ekipler, baba ile oğlunu hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.



Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, gazetecilere, aynı evde 2015 yılında da aynı aileden 2 kişinin daha sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.



