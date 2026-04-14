Amasya'da kaybolan gebe inek, AFAD ekiplerince doğum yapmış halde bulundu
Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolan gebe inek, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince doğum yapmış halde bulundu.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde yaşayan bir kişinin gebe ineğinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.
Köye giden ekipler, dron yardımıyla yaptıkları arama çalışması sonucu ineğin yerini belirledi.
Ekipler, ineğin doğum yaptığını ve buzağının da yanında olduğunu tespit etti.
İnek ve buzağı, sahibine teslim edildi.
