Gümüşhacıköy'de soğuk hava ve donun tarıma etkisi inceleniyor
Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarının tarım alanlarına etkisini belirlemek amacıyla arazi çalışması başlattı.
Teknik personel tarafından yürütülen incelemede, son günlerde etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve donun ekili ve dikili tarım arazilerinde oluşturduğu zarar tespit ediliyor.
Saha çalışmalarında özellikle hububat, meyve bahçeleri ve erken çiçeklenen ürünlerde meydana gelebilecek zararlar incelenirken, üreticilerle de görüşme gerçekleştiriliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdür Celal Eker, yapılan tespitlerin ardından gerekli raporların hazırlanarak ilgili kurumlara iletileceğini belirtirken, çiftçilerin olası risklere karşı dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini kaydetti.
