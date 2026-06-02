        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Sultaniçe sahilinde temizlik çalışması yapıldı

        Edirne'ninEnez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Sultaniçe Muhtarı Ergün Ertaş, AA muhabirine, yaklaşan sezon öncesi temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.


        Bu yıl sahilde biriken deniz talaşının geçmiş yıllara oranla daha fazla olduğunu belirten Ertaş, "DSİ ekipleri temizlik çalışmasına başladı. Yaklaşık 100 kamyon talaş çıkacağını tahmin ediyoruz. Yazlıkçılarımızın sahilimizde güzel bir tatil yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Valimiz Yunus Sezer'e, Kaymakamımız Merve Ayık'a, DSİ ve İl Özel İdaresi yetkililerine destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.


        Ertaş, sahile talaş gelmemesi için kısa olan liman mendireğinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Edirne Valisi Sezer köy yolundaki asfaltlama çalışmasını inceledi
        Edirne'de otomobil refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
        Edirne'de meralar üreticiye destek amaçlı ıslah ediliyor
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çarpıp takla attı; 2 yaralı
        Edirne'de restorasyonu süren Evliya Kasımpaşa Camisi'nde zemin güçlendirme...
        Edirne'de refüje çarpıp devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
