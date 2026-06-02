        Karabük'te etkinlikte buluşan kadın kooperatifleri el emeği ürünlerini sergiledi

        Karabük'te etkinlikte buluşan kadın kooperatifleri el emeği ürünlerini sergiledi

        Karabük'te etkinlikte buluşan kadın kooperatifleri, el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:54
        Karabük Belediyesi, kentteki yerel üretimi desteklemek ve kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla kadın kooperatiflerini bir araya getirdi.

        Karabük Belediyesi öncülüğünde Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kadın Kooperatiflerimiz Karabük ile Buluşuyor" programı, Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Karabük Üreten Eller, El Emeği, Karabük Uğraşan, Kozalak, AYKA Yaşlı Bakım, Ihlamur, Eflani Altıneller ve Eskipazar Hadrianopolis kadın kooperatifleri stant açtı.

        Gıda, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda üretim yapan kadın kooperatifleri, belediyenin sağladığı imkanla ürünlerini doğrudan tüketicilerle buluşturma fırsatı yakaladı.

        Program kapsamında üretici kadınlar, hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ev yapımı baklava, börek gibi çeşitli lezzetleri satışa sundu.

        Katılımcılar stantlardan alışveriş yaparak kadın girişimcilere ve yerel üretime doğrudan katkı sağladı.

        - "Kadınlar üretimin her alanında var"

        Programda konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kadınların üretimin her alanında olduğunu söyledi.

        Çetinkaya, şehirleri imar etmenin yanı sıra ihya etmenin önemine değinerek, "Biz imar kısmında yöneticiler olarak çok atik olsak da ihya kısmında kadınlar, kooperatifler, kadın kuruluşları kesinlikle vazgeçilmezimiz. İnşallah hep beraber kooperatiflerimizle, sizlerle bir ve beraber bu şehri hem ihya edeceğiz hem imar edeceğiz. Biz bu birliğin her zaman bir tarafıyız, her zaman destekçisiyiz." diye konuştu.

        Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın da il merkezindeki 4 kadın kooperatifinin haricinde Yenice, Eskipazar ve Eflani'de de kadın kooperatiflerinin olduğunu belirterek, "İnşallah Safranbolu ve Ovacık'ta da bir kooperatifimiz olursa tüm ilimiz genelinde, ilçelerimiz dahil olmak üzere kadın kooperatifleriyle çalışmış olacağız." açıklamasını yaptı.

        Aydın, kadın kooperatiflerinin öneminden bahsederek, "Kooperatifler kadınların ürettiklerini ticarileştirmesi açısından çok önemli. Belediyelerimiz, mülki amirlerimiz ve kamu kuruluşları müdürlerimizle bizler de burada kadın kooperatiflerimize sonuna kadar destek vermek amacıyla buluştuk. Karabük, kadın kooperatiflerini gerçekten tanımıyordu. Bu etkinlikle, başkanımızın verdiği destekle kadın kooperatiflerimizin varlığının ve tanınırlığının daha çok artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve katılımcılar stantları gezerek alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

