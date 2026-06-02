Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Karabük merkezde 21-30 Mayıs'ta düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 241 sentetik ecza, 8 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el koyuldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesi "Evrenos İKA" takımı ABD'de finale yükseldi
        Karabük Üniversitesi "Evrenos İKA" takımı ABD'de finale yükseldi
        KBÜ Rektörü Kırışık, Tıp Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
        KBÜ Rektörü Kırışık, Tıp Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
        Karabük'te 241 uyuşturucu hap ele geçti
        Karabük'te 241 uyuşturucu hap ele geçti
        KBÜ takımı Uluslararası İnsansız Kara Aracı Yarışmasında finalist oldu
        KBÜ takımı Uluslararası İnsansız Kara Aracı Yarışmasında finalist oldu
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 6 yaralı
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 6 yaralı
        Yoğunluktan kaçtılar, yoğunluğa yakalandılar Bayram tatili bitti, Kemikli R...
        Yoğunluktan kaçtılar, yoğunluğa yakalandılar Bayram tatili bitti, Kemikli R...