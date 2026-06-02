        Karabük Üniversitesi "Evrenos İKA" takımı ABD'de finale yükseldi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Evrenos İnsansız Kara Aracı" takımı, geliştirdiği otonom kara aracıyla, Intelligent Ground Vehicle Competition (IGVC) Akıllı Kara Aracı Yarışması 2026'da finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen yarışmada dünya çapındaki üniversitelerle yarışan takım, elde ettiği başarıyla üniversiteyi ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı.

        2024'te KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Şayan Yusefi tarafından kurulan ve Prof. Dr. Raif Bayır danışmanlığında çalışmalarını yürüten takımın geliştirdiği insansız kara aracı, yapay zeka tabanlı sürüş sistemi, haritalandırma, engel algılama ve otonom hareket kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

        Adını Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki akıncı beylerinden Evrenos Bey'den alan takım, daha önce TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda Türkiye 5'incisi olmuştu.

        Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Raif Bayır'ın üstlendiği, takım kaptanlığını Şayan Yusefi'nin yürütüğü projenin mühendislik kadrosunda Ulaş Kapucuoğlu, Emre Şermet, Orkun Furkan Aydilek, Feyzanur Güneş, İsmail Samurkaş, Fahrettin Kömürcü ve Ali Haydar Düzenli yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, takımın uluslararası alanda elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yarışmada dünya devlerini geride bırakarak adını finalistler arasına yazdıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Uluslararası alanda üniversitemizi ve ülkemizi gururla temsil eden azimli öğrencilerimize finalde yürekten başarılar diliyor, şampiyonluk yolunda kendilerine güveniyorum. Yolunuz açık olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Bitcoin'de sert düşüş
        Barınma cüzdanı zorluyor
        KBÜ Rektörü Kırışık, Tıp Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi
        Karabük'te 241 uyuşturucu hap ele geçti
        KBÜ takımı Uluslararası İnsansız Kara Aracı Yarışmasında finalist oldu
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 6 yaralı
        Yoğunluktan kaçtılar, yoğunluğa yakalandılar Bayram tatili bitti, Kemikli R...
        Başkan Kirman: "Karabük'ün her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz"
