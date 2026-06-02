        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da dini nikahlı karısını öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Malatya'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 02.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Yeşilkaya, taraf avukatları ile müştekinin yakınları katıldı.

        Duruşma savcısı sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

        Sanık ile sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, takdir indirimi uygulamadan sanık Özcan Yeşilkaya'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        - Olay

        Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteyner Kent'te 13 Temmuz 2025'te çıkan tartışma sırasında Özcan Yeşilkaya, dini nikahlı eşi ve 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı (25) bıçakla yaralamış, genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklu yargılanan Özcan Yeşilkaya hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

