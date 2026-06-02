Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan sanık avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti daha önce hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında bulunan B.A. ile H.H.A'nın yakalama kararının infazıyla bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

        - Dava süreci

        Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otel işletmecileri B.A, H.H.A. hakkında yakalama kararı verilmiş, işletmeciler ile O.A, H.E, M.E.Y, M.K, E.Ö, M.B, H.G, Y.K, M.H.B, A.Y. ve A.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Benzer Haberler

        Darende Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını yaptı
        Darende Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını yaptı
        İnönü Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Akar'dan teknoloji hamlesi vurgusu
        İnönü Üniversitesi'nde gençlerle buluşan Akar'dan teknoloji hamlesi vurgusu
        Malatya'da silahlı saldırının failleri yakalandı
        Malatya'da silahlı saldırının failleri yakalandı
        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere akülü sandalye desteği
        Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere akülü sandalye desteği
        AB'den destek alan köy okulu çocuklara su ve sıfır atık bilinci aşılıyor
        AB'den destek alan köy okulu çocuklara su ve sıfır atık bilinci aşılıyor