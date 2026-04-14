Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun şampiyonu Serdar Anıl Depe gelecek yarışlardan umutlu

SERKAN AVCİ - Mersin'de 8. kez organize edilen Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) genel klasmanında altın kupanın sahibi olan milli sporcu Serdar Anıl Depe, gelecekte yarışacağı uluslararası organizasyonlarda daha iyi dereceler elde etmeyi hedefliyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Türk sporcuların da arasında olduğu 31 ülkeden 130 bisikletçi yarıştı.



Kentte 4 gün süren turda 13 ilçede pedal çeviren sporcular, 477 kilometre yol kat etti.



Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe, Tour of Mersin'in genel klasmanını ilk sırada tamamladı. Şampiyonluğa ulaşıp "Turuncu Mayo"nun sahibi olan Serdar, organizasyonun ilk Türk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.









- "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için çok mutluyuz"



Serdar Anıl Depe, AA muhabirine, Mersin'deki organizasyonda tarihe geçmenin gurunu yaşadığını söyledi.



Önemli sporculara karşı mücadele ettiğini dile getiren Serdar, "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Güzel bir derece elde ettik. Genel klasman aslında benim çok uzmanlık alanım değil." dedi.



Serdar Anıl Depe, organizasyonda yarışan Türk takımlarının kendisine destek verdiğini belirterek, "Ben 'klasikler' dediğimiz yarışlara daha çok odaklı bir sporcuyum ancak bu başarıyı elde etmiş olmam, buraya uygun bir sporcu olmamama rağmen motivasyon olacağını düşünüyorum. Umarım ilerleyen süreçlerde daha farklı Türk sporcuları da podyumun en tepesinde görürüz." diye konuştu.









- İlk hedef Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu



Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacağını anlatan Serdar Anıl Depe, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sonrasında da Uluslararası Azerbaycan Bisiklet Turu olacak. Benim bu sezonki ilk hedef yarışım zaten Türkiye turuydu. Mersin turu da onun için çok güzel bir hazırlık oldu. Sezonun sonuna doğru Avrupa Yol Şampiyonası olacak. Orada Türk sporcular olarak uzun zamandır yarışı tamamlama sorunumuz vardı. Bu sene hedefim Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayıp ileride daha iyi dereceler elde etmek."



