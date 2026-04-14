        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun şampiyonu Serdar Anıl Depe gelecek yarışlardan umutlu

        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun şampiyonu Serdar Anıl Depe gelecek yarışlardan umutlu

        SERKAN AVCİ - Mersin'de 8. kez organize edilen Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) genel klasmanında altın kupanın sahibi olan milli sporcu Serdar Anıl Depe, gelecekte yarışacağı uluslararası organizasyonlarda daha iyi dereceler elde etmeyi hedefliyor.

        Giriş: 14.04.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun şampiyonu Serdar Anıl Depe gelecek yarışlardan umutlu

        SERKAN AVCİ - Mersin'de 8. kez organize edilen Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) genel klasmanında altın kupanın sahibi olan milli sporcu Serdar Anıl Depe, gelecekte yarışacağı uluslararası organizasyonlarda daha iyi dereceler elde etmeyi hedefliyor.

        Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Türk sporcuların da arasında olduğu 31 ülkeden 130 bisikletçi yarıştı.

        Kentte 4 gün süren turda 13 ilçede pedal çeviren sporcular, 477 kilometre yol kat etti.

        Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Serdar Anıl Depe, Tour of Mersin'in genel klasmanını ilk sırada tamamladı. Şampiyonluğa ulaşıp "Turuncu Mayo"nun sahibi olan Serdar, organizasyonun ilk Türk şampiyonu olarak kayıtlara geçti.




        - "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için çok mutluyuz"

        Serdar Anıl Depe, AA muhabirine, Mersin'deki organizasyonda tarihe geçmenin gurunu yaşadığını söyledi.

        Önemli sporculara karşı mücadele ettiğini dile getiren Serdar, "Ülkemize böyle bir başarıyı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Güzel bir derece elde ettik. Genel klasman aslında benim çok uzmanlık alanım değil." dedi.

        Serdar Anıl Depe, organizasyonda yarışan Türk takımlarının kendisine destek verdiğini belirterek, "Ben 'klasikler' dediğimiz yarışlara daha çok odaklı bir sporcuyum ancak bu başarıyı elde etmiş olmam, buraya uygun bir sporcu olmamama rağmen motivasyon olacağını düşünüyorum. Umarım ilerleyen süreçlerde daha farklı Türk sporcuları da podyumun en tepesinde görürüz." diye konuştu.




        - İlk hedef Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacağını anlatan Serdar Anıl Depe, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sonrasında da Uluslararası Azerbaycan Bisiklet Turu olacak. Benim bu sezonki ilk hedef yarışım zaten Türkiye turuydu. Mersin turu da onun için çok güzel bir hazırlık oldu. Sezonun sonuna doğru Avrupa Yol Şampiyonası olacak. Orada Türk sporcular olarak uzun zamandır yarışı tamamlama sorunumuz vardı. Bu sene hedefim Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayıp ileride daha iyi dereceler elde etmek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?

        Benzer Haberler

        Mersin'de sahil bandına modern mescit
        Mersin'de sahil bandına modern mescit
        Tarsus Belediyesinden Avrupa Birliği destekli yeşil dönüşüm hamlesi
        Tarsus Belediyesinden Avrupa Birliği destekli yeşil dönüşüm hamlesi
        Ucuz atlatılan kaza anı kameraya yansıdı
        Ucuz atlatılan kaza anı kameraya yansıdı
        Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete açıldı
        Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete açıldı
        Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi y...
        Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi y...
        Gülnar ilçesinde çöp konteynerleri yenilendi
        Gülnar ilçesinde çöp konteynerleri yenilendi