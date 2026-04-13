        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete açıldı

        Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete açıldı

        Mersin'de üniversite sanayi işbirliğiyle nitelikli eleman yetiştirilmesi için hayata geçirilen Lojistik Okullarının açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Çağ Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörünün ihtiyacına yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi için Tarsus ilçesindeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yenice Lojistik Merkezi'nde oluşturulan Mersin Lojistik Okulları törenle hizmete alındı.

        Teorik bilgi ve saha uygulamalarını bir araya getiren merkezde eğitimler verilecek.

        Bölgesel kalkınmaya katkı sunması hedeflenen merkezdeki programa, üniversite mezunu öğrenciler katılabilecek.

        Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, sertifika almaya hak kazanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, ilerleyen süreçte yabancı katılımlarının programa dahil edilmesini hedeflediklerini belirtti.

        Merkezde İngilizce eğitimleri başlatılmasını planladıkları bilgisini paylaşan Koç, "Mersin'in lojistikteki stratejik konumunun, eğitim alanında da küresel bir çekim merkezine dönüşmesi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        TCDD 6.Bölge Müdürü Aliseydi Felek de Mersin Lojistik Okulları'nın, genç istihdamını destekleyen yapısı ve yenilikçi eğitim yaklaşımıyla lojistik sektörünün geleceğine yön vermeye hazırlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
